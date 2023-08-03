Юрист рассказала, как обезопаситься от телефонных мошенников Юрист Позен посоветовала игнорировать предложения по установке «приложений безопасности»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки стали меньше взаимодействовать с клиентами лично, чем воспользовались различные телефонные мошенники, все чаще представляющиеся банковскими работниками, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» юрист Марина Позен. По ее словам, при общении с таким собеседником важно соблюдать несколько основных правил, в том числе не устанавливать на свой смартфон по просьбе звонящего никаких приложений.

Злоумышленники по телефону, представляясь сотрудниками банка, предлагают установить приложения, с помощью которых якобы можно предотвратить или блокировать кражу денег с вашего банковского счета. Однако на самом деле через указанное приложение мошенники свободно входят удаленно в мобильный банк гражданина и похищают со счета все денежные средства, — пояснила эксперт.

Она призвала не доверять словам собеседника сразу. Кем бы он ни представился и что бы он ни говорил, всегда нужно помнить, что это может быть мошенник, поэтому информацию стоит проверить. Для этого нужно всегда перезванивать в свой банк. При этом мошенники обычно звонят с неизвестных номеров или с номеров, не имеющих отношения к банку.

Даже если звонят действительно сотрудники банка с номера банка, скажите, что перезвоните. И перезванивайте через номера, указанные в договоре банковского счета или мобильном приложении банка. Только тогда вы будете защищены, — подчеркнула юрист.

Также Позен рассказала, что если по телефону просят сообщить личные данные, реквизиты карты и цифровые коды из смс — это звонок от злоумышленников. Сотрудникам банка запрещено запрашивать у клиентов такую информацию.

Ранее стало известно, что мошенники стали массово создавать поддельные фотографии банковских карт россиян с целью обмануть и украсть их средства. Изображения генерируются через чат-боты в Telegram, после чего распространяются со взломанных аккаунтов.