Юрист рассказала, как обезопасить себя при работе с криптовалютой

Мошенники могут подделать сайт криптовалютной биржи, использовать фишинг в социальных сетях, copy-and-paste вирусы, а также затягивать доверчивых пользователей в пирамиды и схемы Понци, рассказала юрист Лика Чихиашвили. Чтобы не попасться на уловки мошенников, она посоветовала россиянам сохранить официальный сайт биржи в закладки и проверять каждый раз при посещении, передаёт «ФедералПресс».

Мошенники могут использовать шантаж, поддельные биржи, фейковые раздачи, фишинг в социальных сетях, copy-and-paste вирусы, схемы Понци и пирамиды и вирусы-вымогатели, — перечислила Чихиашвили.

Она уточнила, что чаще всего аферисты просто шантажируют своих жертв, угрожая слить в Сеть неправдивую фальсифицированную информацию. Для этого злоумышленники создают копии криптовалютных бирж: чаще всего это мобильные приложения или сайты.

Юрист также предостерегла тех, кто работает с криптовалютой, от попадания в схему Понци или финансовую пирамиду. По её словам, если схема выплаты денег зависит от других инвесторов, то лучше такую пирамиду обходить стороной.

Ранее эксперт по информационной безопасности Иван Земцов посоветовал сразу бросать трубку при малейшем подозрении на телефонных мошенников. Он уточнил, что злоумышленники могут быть крайне изобретательными в своих аферах.