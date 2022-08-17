Юрист рассказала, как мужчины обманывают женщин из-за алиментов Юрист Александрова рассказала, как мужчины обманывают женщин из-за алиментов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Людмила Александрова рассказала URA.RU, что мужчины в попытках обмануть женщин из-за алиментов могут официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого. Она отметила, что в первом случае человеку приходится договариваться непосредственно с работодателем. Эксперт указала на то, что можно через доказать, что мужчина намеренно скрывает свои доходы.

Через суд можно попробовать доказать, что человек намеренно скрывает свои доходы, попытаться сделать запрос в тот же Пенсионный фонд, банк, если известен счет, — заявила Александрова.

Она добавила, что органы правосудия стали внимательнее рассматривать варианты, когда уменьшаются алименты на содержание первого ребенка. По её словам, суды оставляют ту же сумму выплаты.

В России планируют ужесточить правила денежных переводов через соответствующие системы без открытия счета, написало ранее издание «Коммерсант». Инициатором новой поправки в законе выступил Росфинмониторинг. Эксперты раскритиковали подобное решение, так как порог является слишком низким, но при этом «не совсем оправдан». Финансисты отмечают, что порог нужно поднять до 600 тысяч рублей, чтобы не проходить без надобности идентификацию с явкой в офис банка.