Юрист рассказала, как можно получить новогодние подарки от государства Юрист Спиридонова: дети беженцев и военных могут получить новогодние подарки от государства

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, как получить новогодние подарки от государства. Дарить их является прерогативой местных властей и узнать о них можно в органах соцзащиты, приводит слова эксперта ПРАЙМ.

Многие регионы организуют новогодние мероприятия, поздравления и подарки детям. В качестве подарков могут быть продукты, сладости, игрушки. В разных регионах могут быть разными условия получения подарков. К таким условиям относятся: возраст и количество детей в семье, статус многодетной или малоимущей семьи, инвалидность ребенка. Дополнительно в этом году новогодние подарки могут получить дети беженцев, военнослужащих, мобилизованных участников СВО.

Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации, — сообщила юрист.

Так, в Москве дополнительный сбор новогодних подарков осуществляют волонтеры в рамках проекта «Москва помогает». В специальных павильонах волонтерам можно передать книги, игрушки, сладкие подарки для детей, живущих на новых территориях России. Также можно передать теплые вещи, предметы личной гигиены и поздравления для участников СВО.

Подать заявление на подарок в Москве можно как через органы соцзащиты, так и через портал госуслуг. В заявлении, советует юрист, нужно указать количество членов семьи, основание, по которому положен подарок, и подтверждающие это основание документы, например, справка о доходах.

Ранее педиатр, гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, что сладкий подарок для ребенка на Новый год не должен превышать 250–300 граммов. При этом шоколадными изделиями можно занять не более 30% от его объема — большую часть лучше заменить полезными сладостями, предупредила врач.