Юрист рассказала, о чём нельзя писать в завещании

В российских законах есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при составлении завещания. В частности, в наследство недопустимо передавать исключительно долги, а также оставлять имущество домашним животным. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала юрист Анна Пономарёва.

Нельзя распределить всё имущество так, что одному наследнику достаётся всё имущество, а другому — только долги. По российскому законодательству животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи, поэтому нельзя оставить наследство любимой кошке, собаке и другим домашним питомцам, — сказала она.

Пономарёва добавила, что нельзя устанавливать условия или запреты наследнику. Кроме того, не получится передать по наследству должность в государственных органах.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв сообщил, что в состав наследства могут входить не только имущественные права, но и обязанности. Так, невозможно принять в наследство квартиру, но отказаться от ипотечных прав на неё, или получить автомобиль, но не платить автокредит.