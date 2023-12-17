Юрист рассказал, запретят ли рэп-концерты и батлы в России Юрист Русяев: власти могут ужесточить контроль за публичными выступления рэперов

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Дело рэпера, который во время батла заявил о желании ударить беременную женщину и прославлял скальпирование парня из Электростали, получило широкую огласку, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, по этой причине власти могут ужесточить контроль за содержанием публичных выступлений рэперов.

Получив широкую огласку, это дело, скорее всего, заставит власти более пристально присмотреться к организаторам подобных мероприятий и ужесточить контроль за содержанием публичных выступлений рэперов. Возможно, будут введены некоторые нормы саморегулирования или дополнительные меры по модерации контента, чтобы избежать повторения подобных инцидентов, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что из-за этого инцидента вряд ли последует полный запрет на проведение рэп-батлов. Скорее, организаторы и участники будут нести повышенную ответственность за свои слова и действия, считает эксперт.

Ранее Илья Русяев рассказал, что задержанному в Москве рэперу грозит уголовная ответственность после публичного выступления с призывами к насилию. По его словам, по статье о возбуждении ненависти и вражды предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет. Он также добавил, что факт публичного раскаяния рэпера суд может учесть как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора.