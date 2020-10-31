Юрист рассказал, законно ли штрафовать россиян за псевдомаски

https://static.news.ru/photo/a67df116-1a90-11eb-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждого россиянина, кто решится бунтовать против системы и будет придумывать оригинальные «масочные замены», неизбежно ждёт штраф. А в случае его оспаривания — долгие судебные разбирательства и вероятное фиаско. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил юрист Евгений Кириченко.

С 28 октября Роспотребнадзор ввёл в России всеобщий масочный режим (теперь они обязательны для всех). Тем временем в соцсетях с завидной регулярностью публикуют фотографии, где россияне всячески бунтуют против таких указаний. Например, вырезают в маске середину и носят так или вовсе заменяют её платком, банданой. При этом многие считают, что в таком случае есть факт наличия маски на лице, и получить штраф нельзя. Однако, по словам эксперта, это не совсем так.

Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных регионах штрафы разные. В московском кодексе прописано 4000 рублей за это нарушение[если оно первое]. При этом в требованиях указано, что на человеке должна быть «гигиеническая маска для защиты органов дыхания». То есть конкретики, какой именно она должна быть нет. Но если в маске будет дырка, то штраф всё равно выпишут. В таком случае она не препятствует распространению инфекции и не защищает. А шарф или ещё что-то подобное — это тоже не маска. Поэтому результат будет похожим. Оспаривать такое решение будет очень трудозатратно, это предполагает несколько заседаний. И скорее всего суд останется в итоге не на вашей стороне, — пояснил Евгений Кириченко.

Юрист дополнил, что за спущенную на подбородок маску (как многие любят делать) представители власти не имеют права выписывать штраф. В таком случае россиянам могут сделать замечание, они его устранят (наденут как полагается) и всё, инцидент исчерпан. Кстати, за неуплату штрафа об отсутствии маски тоже могут быть применены дополнительные меры — его удвоение либо арест до 15 суток.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала осени за нарушение масочного режима в Москве было оштрафовано достаточно много горожан. По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, их число превысило 66 тысяч человек. При этом представитель власти отметил, что большинство жителей столицы ответственно относятся к соблюдению санитарных мер.