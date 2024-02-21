Юрист рассказал, за какие удобрения россиянам грозит штраф Юрист Коломийцев: за неправильное хранение удобрений может грозить штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам может грозить административная ответственность за удобрения, которые хранятся неправильно, заявил юрист Сергей Коломийцев в беседе с изданием aif.ru. По его словам, хранение органических и минеральных удобрений в неположенном месте влечет за собой штраф в размере от 2 до 7 тысяч рублей. Хранить их нужно в соответствии с инструкциями.

Коломийцев напомнил, что минеральные удобрения можно хранить исключительно в закрытых помещениях с соблюдением необходимого уровня влаги. На открытом воздухе хранить их нельзя даже в том случае, если они укрыты от дождя влагоотталкивающим материалом. Органические удобрения же можно хранить на открытом воздухе, однако они должны быть расположены на специальной площадке.

Это могут быть ямы или хранилища на поверхности с бортиками и укрытием сверху, — уточнил юрист.

При этом эксперт отмечает, что ни минеральные, ни органические удобрения не должны попадать на соседние земли или водоемы. Смыв удобрений на соседние территории или нарушение порядка их хранения трактуется законом как причинение вреда окружающей среде.

Садоводов ранее предупредили о запрете на выращивание ипомеи трехцветной. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов подчеркнул, что ответственность будет грозить даже за хранение или получение более трех граммов семян этого растения.