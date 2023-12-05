Юрист рассказал, за что россиян начнут штрафовать на 1,5 миллиона рублей Юрист Русяев: ГД повысила штраф за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн

Фото: duma.gov.ru

Принятый Госдумой закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных направлен на решение весьма серьезной проблемы — против нарушения прав граждан при сборе и обработке их личных данных, рассказал NEWS.ru управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, столь существенное повышение штрафа станет хорошим стимулом для бизнеса уделять правам и интересам россиян гораздо больше внимания при обработке и защите их личной информации.

Основные виды нарушений, за которые теперь последует жесткое наказание, — это незаконный сбор персональной информации без согласия человека и последующее использование этих данных, скажем, в маркетинговых или иных коммерческих целях. Отдельно выделяются проступки при работе с биометрическими персональными данными, что вполне логично. Этот тип данных наиболее конфиденциален и чувствителен. Масштаб проблемы действительно велик. Иначе власти не стали бы вводить такие суровые штрафы за нарушения, вплоть до 1,5 миллиона рублей, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что ранее ответственность явно не соответствовала опасности правонарушений в сфере персональных данных. Он предположил, что многие недобросовестные организации просто закладывали минимальные штрафы в свои издержки, но продолжали собирать и использовать чужие данные в обход закона.

Когда утекали чувствительные данные сотен, а порой и десятков миллионов пользователей, корпорации отделывались штрафами в 20 000 рублей. Это несоразмерно, мягко говоря. Теперь же ситуация кардинально меняется, — заключил Русяев.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий гражданам регистрироваться на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов до 1 января 2025 года. Затем в силу вступят изменения, направленные на обеспечение сохранности личных данных пользователей.