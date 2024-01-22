Юрист рассказал, за что пенсионерам можно не платить Юрист Виноградов: пенсионеры имеют льготы по налогу на недвижимое имущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают льготу на имущественный налог, рассказал агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, пенсионерам можно не платить налог за одну квартиру или другую постройку или платить его со скидкой — в зависимости от региона.

То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется, — пояснил эксперт.

Если в собственности, например, две квартиры, за одну нужно заплатить налог, добавил собеседник агентства. За какую — определяет сам налогоплательщик, или за него это сделает налоговая служба.

Ранее власти Москвы внесли изменения в форму заявления на получение статуса предпенсионера, благодаря чему процедура упростилась и ускорилась. Из заявки был убран пункт о предоставлении гражданами сведений об изменении ФИО в случае расхождения данных в паспорте и удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Теперь эту информацию органы соцзащиты будут проверять самостоятельно.

До этого Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. В ведомстве отметили, что это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования.