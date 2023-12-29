Юрист рассказал, в каких случаях выплачивают 13-ю зарплату Юрист Потапов: 13-я зарплата может быть зафиксирована в трудовом договоре

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В трудовом договоре может быть зафиксирована информация о выплате 13-й зарплаты, рассказал юрист Андрей Потапов. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что также это может быть прописано в других локальных нормативных актах, например, в коллективном договоре организации.

Также необходимо изучить свой трудовой договор, не зафиксирована ли соответствующая выплата там. Если и здесь ее нет, то обращаемся к действующему коллективному договору организации, — уточнил юрист.

Кроме того, в некоторых отраслях выплата годового бонуса предусмотрена отраслевыми соглашениями. Например, такие премии выплачивают сотрудникам авиационной промышленности и коммунального хозяйства. Потапов отметил, что обычно годовая премия выплачивается по желанию работодателя, но существуют исключения. Так, если работник выполнил прописанные в договоре показатели, оснований отказывать в выплатах у начальства нет.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам поручил предпринять все необходимые меры для выхода на целевые показатели заработных плат по майским указам. Глава государства призвал вице-премьера Татьяну Голикову ответственно подойти к этому вопросу.