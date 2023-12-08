Юрист рассказал, в каких случаях надо согласовывать перепланировку дачи Юрист Коломийцев: перепланировку дачи надо согласовать при добавлении пристройки

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Перепланировку дачи надо согласовывать в том случае, если планируется добавить пристройку, рассказал юрист Сергей Коломийцев. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что также необходимо сообщать о намерении изменить этажность дома, причем как при уменьшении количества этажей, так и при увеличении.

Согласно действующему законодательству, применительно к частным, в том числе дачным домам есть случаи перепланировки, требующие согласования. Всего их два: изменение этажности и изменение внешних границ — возведение пристройки, — пояснил эксперт.

Процесс согласования может занимать продолжительное время, вплоть до 45 рабочих дней. Прежде всего необходимо подготовить план перепланировки. Юрист уточнил, что этим занимается не сам владелец участка, а индивидуальные предприниматели или саморегулируемые организаций. Далее следует обратиться в местную администрацию или в МФЦ. Вместе с проектом необходимо предоставить заявление о согласовании перепланировки, паспорт заявителя, документ о праве собственности, техпаспорт дома и письменное согласие всех совладельцев.

Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее рассказала, что в Госдуме захотели усилить проверки управляющих компаний для выявления незаконных перепланировок. По ее словам, чуть ли не половина квартир в России имеют перепланировки и они «далеко не всегда законны».