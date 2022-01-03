Юрист рассказал, в каких регионах тарифы ЖКХ в 2022 году будут выше

В 2022 году, в соответствии с Распоряжением Правительства от 30.10.2021 «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», платежи увеличатся в среднем на 3,5 — 5%. В Москве предел составит 6%, а в Свердловской области — 2,9%. Самый значительный рост ожидается в Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Чечне и Татарстане, там тарифы увеличатся более чем на 6%, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Рост тарифов в сфере ЖКХ связан в первую очередь с инфляцией, дорожающими энергоресурсами, повышением акцизов. В Жилищном кодексе при этом говорится, что государству необходимо ограничивать динамику роста оплаты за коммунальные услуги с помощью утверждённых максимальных индексов. Правительство это делает каждый год, фиксируя возможные пределы роста квартплаты.

Поскольку предоставление коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства, то какой-то определённый тариф, как правило, растёт более динамично, чем другие, а итоговый расчёт в одном населённом пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса, — указал юрист.

Правило о пересчёте тарифов раз в год в ЖКХ действует с 2013 года, а максимальные индексы подорожания комуслуг рассчитываются для каждого субъекта отдельно. В 2022 году, согласно Распоряжения Правительства от 30.10.2021 «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», рост платежей будет ограничен пределом в 3,5 — 5%. В Москве "потолок" составит 6%, а в Свердловской области он будет ниже — 2,9%. При этом максимальное увеличение среднего уровня тарифов ожидается в Санкт-Петербурге, а также Крыму, Севастополе, Чечне и Татарстане, там они возрастут более чем на 6%.

При этом местным властям дано право определять, насколько увеличить платежи, при верхней планке, утверждённой Правительством. Они могут не воспользоваться этим максимальным значением. Иногда региональные власти решают увеличить тарифы ниже утверждённого Правительством индекса, отметил Соловьёв.

Суммы взносов на капремонт для граждан, при этом скорее всего, будут на прежнем уровне, а подорожание коснётся только самих работ по капремонту (25% на основании Постановления Правительства № 1667 от 2021 года).

Главное условие — окончательная плата не должна превышать предельное значение стоимости капремонта в регионе, — подчеркнул юрист.

Как отметил Соловьёв, будет увеличиваться и число льготников по оплате коммунальных услуг, так как в планах правительства снижение максимальной доли расходов на эту оплату. На сегодняшний день она составляет 22% от доходов, в 2023 году — 18% а в 2025 — 15%.

Ранее сообщалось, что рост тарифов ЖКХ будет ограничен на уровне 4% в год, об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, в случае повышения стоимости строительных материалов будет проводиться меньше ремонтов.