Юрист рассказал, удастся ли поймать испортивших памятник у Кремля вандалов Юрист Русяев: вероятность поимки испортивших памятник у Кремля вандалов высока

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность установления личностей и поимка злоумышленников, обезглавивших коня на горельефе «Парад Победы» в Москве, достаточно высока, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он напомнил, что памятник находится в центре Москвы под камерами видеонаблюдения. К поиску преступников привлечены оперативники и криминалисты. Учитывая это, можно предположить, что дело будет закрыто в ближайшее время, добавил эксперт.

Горельеф расположен в центре Москвы, находится под камерами видеонаблюдения. Правоохранители активизировали работу, задействованы оперативники и криминалисты. Расследуются различные версии, включая причастность радикальных группировок. Учитывая решимость властей найти преступников, а также возможные каналы поступления оперативной информации от граждан, есть все основания полагать, что дело будет раскрыто в ближайшее время, — отметил Русяев.

Поступок злоумышленников уже вызвал широкий общественный резонанс и возмущение, поэтому они могут рассчитывать не только на всеобщее осуждение, но и на неотвратимость правосудия, добавил эксперт. Их действия подпадают сразу под две статьи, предусматривающие тюремный срок вплоть до трех лет.

Своими бессмысленными действиями они лишь сплачивают общество в осуждении подобного варварства и в стремлении защитить нашу историческую память, — заключил юрист.

Об осквернении мемориала стало известно утром 12 декабря. На барельефе изображен маршал Константин Рокоссовский, принимающий участие в Параде Победы в 1945 году.