Юрист рассказал россиянам, как по закону объявить себя банкротом Юрист Русяев: становясь банкротом, россиянину придется погасить задолженности за счет имущества

Фото: Владимир Корнев/РИА Новости

Обращаясь за процедурой банкротства, гражданин сообщает кредиторам, что он не в силах рассчитаться с задолженностью, поэтому готов направить на погашение требований имеющееся у него имущество, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что меры не коснуться имущества, на которое по закону нельзя обратить взыскание с целью последующего освобождения от долгов.

Если задолженность перед кредиторами 50-500 тысяч рублей, гражданин может провести процедуру банкротства бесплатно, без участия суда. Важный условием является вынесение службой судебных приставов постановления об окончании исполнительного производства по причине отсутствия имущества у должника, — добавил Русяев.

По его словам, в этом случае гражданину необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства с заявлением, заполненным по установленной форме и приложить к нему достоверный список всех известных ему кредиторов с указанием сумм задолженности. Собеседник отметил, что после проверки документа МФЦ включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства, а по истечении шести месяцев с указанной даты процедура завершится, а долги спишутся.

В ситуации с долгом больше 500 тысяч рублей необходимо обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением, к которому кроме перечня кредиторов также необходимо приложить опись имеющегося у гражданина-должника имущества по установленной форме, сведения о совершенных в трехлетний период сделках, выписки по банковским счетам и другие документы, — рассказал Русяев.

Юрист добавил, что процедура судебного банкротства является платной — госпошлина за обращение в инстанцию составит 300 рублей. Кроме того, заявил эксперт, придется внести на депозит суда 25 тысяч рублей для выплаты финансовому управляющему по результатам проведения процедуры. При соблюдении всех установленных требований суд признает заявление обоснованным и назначает управляющего для проведения дальнейших мероприятий, подытожил Русяев.

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