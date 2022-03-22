Юрист рассказал об ответственности за использование торрент-трекеров

Привлечь к ответственности за использование торрент-трекеров практически невозможно. Об этом заявил юрист Василий Воробьёв в интервью Lenta.ru. Он пояснил, что формально наказание может применяться только к тем лицам, кто разместил на данных платформах контент, но вычислить их практически невозможно.

Наказание за пиратство может быть только по иску правообладателя. Но для того, чтобы подать такой иск, нужно установить, кем изначально был скачан контент. На торрент-трекерах, как правило, паспорт никто не прикладывает, так что выяснить это практически невозможно, — отметил эксперт.

Правозащитник добавил, что единственным выходом для прекращения любительского пиратства является лишь блокировка торрент-площадок, при этом обойти её несложно. Правообладатель, в свою очередь, может подать иск на того, на кого зарегистрирован домен, правда, только если и домен, и его владелец зарегистрированы в РФ. По факту физлицо может находиться где угодно, заключил Воробьёв.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введён запрет VPN-сервисов и ресурсов, которые позволяют обходить блокировку сайтов и соцсетей. При этом россиян не будут привлекать к ответственности за их использование.