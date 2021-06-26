Юрист рассказал о выплате 55 тысяч рублей на детей

Юрист Алексей Петропольский объяснил россиянам детали обещанной выплаты в 55 тысяч рублей по уходу за ребёнком до семи лет. В беседе с ПРАЙМ он напомнил, что в апреле этого года Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчёте стоимости больничного по уходу за маленькими детьми, чтобы родители смогли получить за указанные дни оплату в размере 100%.

В мае закон был принят парламентом, а после этого Минтруд уточнил, какие именно доплаты получат семьи. Для каждой будет индивидуальный порядок начисления выплаты.

Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребёнком, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка, - объяснил Петропольский документ Минтруда.

Он уточнил, что средняя зарплата в России 55 208 рублей. Такие данные приводил ранее Росстат. Однако это не та сумма, которая будет выплачиваться всем поголовно. В каждом отдельном случае будет решаться, сколько получат родители, исходя из размера их средней зарплаты.

Беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки и оказавшиеся в непростой финансовой ситуации, получат выплаты с 1 июля. Как ранее стало известно, кабмин выделит на выплаты будущим матерям более 10 миллиардов рублей.