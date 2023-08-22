Юрист рассказал об уголовной статье для родителей за падение детей из окна Юрист Павлов: родителям выпавшего из окна ребенка может грозить уголовная статья

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Регулярно появляющиеся в СМИ новости о выпавших из окна детях заставляют говорить о вине родителей в этих происшествиях, рассказал в беседе с aif.ru адвокат Антон Павлов. По его словам, действия взрослых подпадают под статьи Уголовного кодекса об оставлении в опасности и о причинении смерти по неосторожности.

К сожалению, в данном случае приходится говорить о вине родителей, допустивших такое происшествие. Оставленное открытым окно в квартире с малолетним ребенком — это фактически оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), граничащее с причинением смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), — подчеркнул юрист.

Он добавил, что хотя обычно обвинение не идет по пути сухого применения закона к родителям, у которых случилось горе, но в судебной практике по таким случаям есть немало обвинительных приговоров. При этом родителям может грозить не только штраф или обязательные работы, но и арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы на срок до одного года.

Статья 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, — пояснил адвокат.

Ранее в Перми девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома. В Минздраве региона сообщили, что от полученных травм ребенок скончался на месте. Погибшей было пять-шесть лет.