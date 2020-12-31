Юрист рассказал о штрафах за фейерверки

https://static.news.ru/photo/73cb8938-4bc6-11eb-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Использование салютов и фейерверков с 23:00 до 07:00 влечёт ответственность за нарушение покоя и тишины. Этот момент прописан в законе столицы о тишине.

Салют в будние ночи грозит штрафом.

Если вы не всё «отстреляли» в новогоднюю ночь и решили продолжить на следующие сутки, то после 23:00 такие действия незаконны и влекут за собой наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей на физических лиц, — цитирует заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова ПРАЙМ.

При запуске фейерверков необходимо соблюдать и правила безопасности. Так, в обычных магазинах продаются пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. К примеру, бенгальский огонь относится к первому классу с радиусом опасной зоны до полуметра.

«С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это», — рассуждает юрист.

Самые серьёзные салюты относятся к пиротехнике третьего класса. Это опасность с радиусом зоны действия до 30 метров. Их запрещено использовать в помещении, на крыше, выступающих частях фасадов зданий. Штраф за это составляет 2–3 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приобретать пиротехнику допустимо лишь в специализированных точках продаж, напомнили в ведомстве. Хлопушки и фейерверки должны обладать сертификатами качества или декларацией соответствия.