16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Юрист рассказал о схеме кражи личных данных на «Госуслугах»

03:42, 21 сентября 2021
Юрист рассказал о схеме кражи личных данных на «Госуслугах» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв заявил, что для кражи данных на «Госуслугах» мошенники представляются сотрудниками службы поддержки сервиса и убеждают жертву в произошедшей утечке. Затем они стараются выманить поступающий через СМС код сброса пароля к сайту госуслуг, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист подчеркнул, что позже в Даркнете — теневом сегменте Интернета — появляются взломанные аккаунты россиян. С их помощью организаторы преступной схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные. Это позволяет мошенникам брать на имя жертвы кредиты или микрозаймы.

Чтобы обезопасить себя, пользователям «Госуслуг» есть прямой смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет, — считает Соловьёв.

Ранее стало известно, что для кражи средств пользователей злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам. Чтобы защитить накопления от злоумышленников, пользователю достаточно отказаться от банковских мобильных приложений и заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам. Такую рекомендацию дал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео