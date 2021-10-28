Юрист рассказал о правовых последствиях инцидента с Валерием Рашкиным

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности: сейчас ему грозит до двух лет колонии или условный срок, однако существует ряд моментов, которые могут усугубить процессуальный статус Рашкина. Об этом сообщил РИА Новости юрист Сергей Карнаухов.

Юрист пояснил , что в отношении Рашкина возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Сейчас депутату может грозить до двух лет колонии, однако максимальный срок по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Если будет установлено, что он занимался незаконной охотой, был нетрезв, если подтвердится, что при организации охоты он использовал свое должностное положение, то речь пойдет о квалифицированной части статьи и отделаться условным сроком будет уже нельзя, — сказал Карнаухов.

По его словам, после предъявления обвинения комиссия Госдумы по этике может запустить процедуру отзыва мандата депутата, который также может быть лишён неприкосновенности. Юрист выразил надежду, что инцидент с Рашкиным «даст импульс» и другим расследованиям. Он предложил вспомнить похожую ситуацию с другим членом КПРФ, бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко, который убил спящего медведя в берлоге, но не понёс никакой ответственности, несмотря на резонанс.

Ночью 29 октября Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации разбираются профильные ведомства, тогда как сам Рашкин предположил, что речь может идти о спланированной провокации.