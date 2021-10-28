Юрист рассказал о правовых последствиях инцидента с Валерием Рашкиным

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности: сейчас ему грозит до двух лет колонии или условный срок, однако существует ряд моментов, которые могут усугубить процессуальный статус Рашкина. Об этом сообщил РИА Новости юрист Сергей Карнаухов.
Юрист
Если будет установлено, что он занимался незаконной охотой, был нетрезв, если подтвердится, что при организации охоты он использовал свое должностное положение, то речь пойдет о квалифицированной части статьи и отделаться условным сроком будет уже нельзя, — сказал Карнаухов.
По его словам, после предъявления обвинения комиссия Госдумы по этике может запустить процедуру отзыва мандата депутата, который также может быть лишён неприкосновенности. Юрист выразил надежду, что инцидент с Рашкиным «даст импульс» и другим расследованиям. Он предложил вспомнить похожую ситуацию с другим членом КПРФ, бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко, который убил спящего медведя в берлоге, но не понёс никакой ответственности, несмотря на резонанс.
Ночью 29 октября Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации разбираются профильные ведомства, тогда как сам Рашкин предположил, что речь может идти о спланированной провокации.