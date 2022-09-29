Юрист рассказал о правилах изъятия имущества в России Юрист Карабанов: государственные власти имеют право изымать все необходимое имущество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба судебных приставов

Для обеспечения работ в тылу государственные власти имеют право на законных основаниях изымать все необходимое имущество, заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. В беседе с Lenta.ru специалист отметил, что к этому могут относиться квартиры, автомобили, акции, целые здания и так далее. Карабанов добавил, что сейчас Госдума разрабатывает новые правовые основания для выполнения госзаказов в тылу.

Государственные органы в части выполнения поставленных задач и обеспечения работ в тылу, могут временно изымать автомобили и иное необходимое имущество граждан. У нас существует законодательство в рамках УПК РФ, документ изъятия имущества граждан, которое может быть оружием, предметом преступления или в последующем может иметь статус вещественного доказательства, — отметил специалист.

По словам эксперта, в условиях контртеррористической операции или военного положения меняется только цель изъятия данного имущества. При этом, все формальные моменты, например, составление документов, которые будут переданы владельцу, должны быть учтены.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.