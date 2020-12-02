Юрист рассказал о нюансах оформления сотрудника на удалёнку

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Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич объяснил, что порядок оформления новых трудовых отношений будет зависеть от характера удалёнки.

Если это постоянная работа или временная, но не связанная с какими-либо чрезвычайными ситуациями, то она должна оформляться отдельным трудовым договором либо дополнительным трудовым соглашением к нему, — рассказал Бабич в беседе с телеканалом «360».

В случае если работник уходит на удалёнку временно в связи с чрезвычайными обстоятельствами (например, пандемией COVID-19), то такая рабочая деятельность должна оформляться приказом о переводе, указал специалист.

Работодатель обязан урегулировать трудовые отношения в любом случае, какой бы ни была удалённая работа. В частности, нужно определить, каким образом будут контролироваться результаты деятельности сотрудника.

Бабич отметил, что за использование работником личной техники «должна быть какая-то амортизация».

Если [сотрудник] пользуется своим телефоном, Интернетом, работодатель должен это каким-то образом компенсировать. Всё, о чём я говорил, должно быть перечислено в локальном акте работодателя либо в коллективном договоре. И может оговариваться в трудовом договоре, — сообщил юрист.

Закон об особенностях удалённой работы вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала об основаниях для увольнения сотрудника на удалёнке, передавал NEWS.ru.