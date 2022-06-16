Юрист рассказал о новых ограничениях для получения водительских прав Юрист Соловьёв: в России ужесточат требования к выдаче водительских прав

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что требования к получению водительских прав в России уточнят и ужесточат. Это предусмотрено поправками в законы, которые предложены в подготовленном МВД законопроекте, пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года, — рассказал юрист.

По его словам, в поправках ужесточаются правила повторного получения прав для тех, кто прежде попадался на пьяном вождении.

Появится запрет водителям, которых наказали за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД.

Кроме того, в настоящее время права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. После принятия поправок выдавать такие права будут только тем, кто имеет опыт не менее года по вождению легкового или грузового автомобиля.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило законопроект, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Власти собираются повысить безопасность на дороге путем обеспечения нужных знаний и навыков тех, кто получает водительские права.