Юрист рассказал о новых госпошлинах для водителей в 2023 году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 1 января 2023 года начнут действовать новые пошлины для водителей, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «ШАГИ» Андрея Шаркова. Кроме того, возрастет стоимость некоторых старых пошлин.

В частности, в новом году автомобилистам придется платить 1000 рублей для разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства (ТС). Допуск машины к перевозке опасных грузов обойдется в 1500 рублей, а его продление — в 1000 рублей.

Возрастет стоимость пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией: с 800 до 1000 рублей. Свидетельство потребуется, если автомобиль собрали самостоятельно или были внесены изменения в заводскую конструкцию.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).