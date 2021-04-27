Юрист рассказал о необычных штрафах для путешествующих на дачу

https://static.news.ru/photo/7a3c9738-0e7e-11eb-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе поездки на приусадебный участок дачникам могут грозить дополнительные штрафы. Например, их могут заставить платить за неправильную перевозку животного. Согласно законодательству, это может создавать препятствия водителю, ограничивая обзор и удобство управления. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

В интервью агентству ПРАЙМ Редин напомнил , что перевозка животных приравнивается к перевозке грузов, а последний не должен ограничивать обзор водителю либо любым другим способом ограничивать удобство управления.

Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным, — подчёркивает юрист.

По словам эксперта, владелец автомобиля может отделаться предупреждением, но возможен и штраф в размере 500 рублей. Кроме того, водителя могут наказать за жестокое обращение в животными, если питомец оказался один в запертой машине на парковке. За такое нарушение уже грозит штраф до 80 тысяч рублей или тюремное заключение на срок от 1 года до 3 лет.

Также оштрафовать дачника могут за перевозку негабаритных материалов — 500 рублей; за стоянку в водоохранной зоне — 3–4,5 тысячи рублей. За выброс мусора придётся заплатить 2 тысячи рублей, за нарушение правил проезда железнодорожных переездов — до 5 тысяч рублей.

Ранее была названа польза работы на даче. По данным американских исследователей, дачники могут заниматься огородом не только для того, чтобы поесть вкусных домашних фруктов и овощей, но и для улучшения здоровья.