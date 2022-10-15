Должностных лиц в России все реже судят за насилие Правозащитник Бабинец: в России снижается число должностных лиц, осужденных за насилие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество должностных лиц, осужденных за применение насилия, снижается год от года, такой вывод сделал руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец, проанализировав статистику судебного департамента Верховного суда РФ. В 2016 году количество осужденных по ч. 3 ст. 286 УК РФ было 945, а в 2021 — 575.

Почти в два раза чаще силовиков осуждают к условному лишению свободы, чем к реальному. В 2021 за решетку отправили 121 сотрудника, а на свободе оставили 251, — уточнил Бабинец.

В конце сентября жительница Владимира Алена Зотова, которую задержали на митинге против мобилизации в городе, обратилась в Следственный комитет с жалобой на сотрудников Центра «Э». По словам женщины, сотрудники правоохранительных органов раздели ее догола, после чего начали издеваться и угрожать насилием.

25 сентября на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому поэт Артем Камардин прочитал свои стихотворения, которые следствие признало разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР. Поэта задержали и увезли в отдел СК РФ в Тверском районе Москвы. Адвокат Леонид Соловьев заявил, что силовики надругались над молодым человеком грифом от гантели.