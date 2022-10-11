Юрист рассказал о госгарантиях страховых выплат для мобилизованных россиян Юрист Капштык заявил о государственных гарантиях страховых выплат для мобилизованных

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Мобилизованные указом президента граждане уже имеют госгарантии страховых выплат в случае гибели. Российское законодательство предусматривает обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет бюджетных средств в период военной службы, в частности на случай получения ранения, травмы, контузии или гибели, заявил юрист Юрий Капштык, сообщает «Слово и Дело».

Мобилизованные указом президента лица уже имеют гарантии выплат в случае гибели. Что касается получения инвалидности в ходе боевых действий, после этого положены гарантированные социальные выплаты, пенсии, лечение, — заявил юрист.

При этом он отметил, что застраховать отдельно имущество будет очень сложно, поскольку страховые компании не решатся на такой риск. Страховые компании предоставляют перечень ситуаций, когда они берут имущество на страхование, при этом ни один страховщик не будет заниматься страхованием на случай военных действий, подчеркнул юрист.

Массово предоставляется только страхование жизни на случай болезни или гибели. А имущество — с вероятностью 99% — страховать не будут, потому что никто не знает развития сценария, это слишком большие риски для компаний, — пояснил Капштык.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.