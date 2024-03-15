После истечения гарантийного срока вернуть товар можно, но для этого покупателю придется самостоятельно доказывать наличие дефектов, предупредил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов. В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что претензию продавцу по данному вопросу можно предъявить в течение двух лет.
На самом деле право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное — это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки, — уточнил юрист.
Если у товара есть гарантийный срок и дефект был найден в этот период, товар можно спокойно возвращать. В такой ситуации не потребуется что-либо доказывать: проверка качества лежит на продавце или производителе. Павлов добавил, что деньги должны вернуть в течение десяти дней после возврата товара.
Юрист Анна Аржанникова ранее рассказала, что вернуть товар в магазин покупатель может даже в случае утраты кассового или товарного чека. По ее словам, для этого можно воспользоваться свидетельскими показаниями.