Юрист рассказал, могли ли оставить шприц в каршеринге намеренно Юрист Гришаков усомнился в намеренном появлении шприца в каршеринге

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Шприц с наркотиком, которым случайно укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга в Москве, вряд ли намеренно был оставлен в машине, чтобы нанести кому-либо вред, заявил в беседе с «Радио 1» бывший оперуполномоченный МВД, начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. По его словам, скорее всего, автомобиль использовали либо в качестве «закладки», либо для выезда на таковую.

Фантазия у преступников, которые распространяют наркотики, достаточно развитая. Вполне возможно, что это произошло таким методом. Один сел — положил, второй достал. <...> Я, наверное, поставлю под сомнение такой способ, потому что очень явная фиксация, потому что многие каршеринги используют видеорегистраторы, — предположил эксперт.

Он добавил, что если автомобиль, в котором произошел инцидент, не был оснащен видеорегистратором, установить преступника будет практически невозможно.

Десятилетняя девочка 21 августа случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья автомобиля каршеринга в Москве. Позже выяснилось, что шприц содержал наркотическое вещество мефедрон. Медики проверяют ребенка на наличие инфекций, в том числе ВИЧ и гепатита.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.