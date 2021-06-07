Юрист рассказал, кого могут оставить без пенсии с 1 августа

https://static.news.ru/photo/8060c75a-c73e-11eb-8a6a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Часть россиян может лишиться пенсии с 1 августа, ели вовремя не предоставит нужные справки. Речь идёт о тех, кто получает выплаты по потере кормильца, им до указанной даты надо представить в ПФР справку об отсутствии трудоустройства, предупредил юрист Богдан Леськив в интервью Life.ru.

Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода, — пояснил эксперт.

Юрист добавил, то право требования таких справок фондом предусмотрено федеральным законом. В противном случае начисление пенсии могут приостановить.

Получающим пенсию по потере кормильца россиянам нужно написать заявление и приложить к нему все необходимые справки, подтверждающие основания для выплат.

Как сообщалось ранее, публицист и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо изменить пенсионную систему, перестав уравнивать размер пенсий. По его словам, сейчас пенсии выплачиваются из доходов работающих граждан, хотя следует их выделять из государственного бюджета.