Юрист рассказал, кого могут лишить детских пособий

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Часть россияне могут лишиться детских пособий на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет из-за новых правил их начисления. Пособие могут не получать те семьи, в которых родители не работают без уважительной причины, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов в интервью агентству ПРАЙМ.

По словам эксперта, под удар попали не только те, кто не хочет работать, но и действительно нуждающиеся семьи, которые потеряли выплаты из-за отсутствия официального дохода. А это с точки зрения закона не является уважительной причиной.

Не смогут оформить выплаты и те родители, которые желают жить на детские пособия и потому не устраиваются на работу.

По новым правилам для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчёт идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, банковские вклады). Кроме этого, было введено правило «нулевого» дохода. Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины, — разъяснил эксперт.

Как сообщалось ранее, целый ряд законопроектов, который касается финансовой помощи семьям с детьми или готовящимся стать родителями, внесён в Госдуму. Речь идёт об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных.