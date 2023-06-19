Юрист рассказал, когда завещание не гарантирует получения наследства Юрист Инютин: на долю в наследстве могут претендовать все нетрудоспособные родные завещателя

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Наличие завещания или дарственной в некоторых случаях не дает стопроцентной гарантии получения наследства по этому документу, рассказал в беседе с LIFE.ru адвокат Александр Инютин. По его словам, согласно закону, право на гарантированную долю в имуществе своих близких родственников имеют их нетрудоспособные дети, а также родители-пенсионеры и даже предпенсионеры.

Правило об обязательной доле распространяется на всех формально нетрудоспособных, и оно действует вне зависимости от наличия завещания. Закон действует, даже если родственники совместно не проживали или вообще не общались, — пояснил юрист.

Также издание указывает, что сделка дарения может быть оспорена в случае интересов третьих лиц или госорганов. Чаще всего сделки дарения оспаривают налоговики, и делают они это весьма быстро. Интерес сотрудники ФНС проявляют интерес, в первую очередь, к дарению между близкими родственниками, так как полагают, что в ряде случаев под видом подарка происходит обычная купля-продажа с минимизацией налогов для продавца, а это незаконно.

Также сделки дарения недвижимости стали все чаще оспаривать банки. Если окажется, что даритель на самом деле сохранил жилье в своем пользовании, либо передал родственникам, чтобы избежать его взыскания за долги, либо продал на сторону под видом дарения, утаив полученные за сделку деньги, то в этих случаях на недвижимость, скорее всего, будет наложен арест.

Ранее манекенщик Эдуард Кривенко, бывший сотрудник покойного модельера Вячеслава Зайцева, заявил, что у него есть претензии на наследство известного кутюрье. По его словам, у него есть завещание Зайцева.