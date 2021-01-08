Юрист рассказал, когда за посадку картофеля могут оштрафовать

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В ряде случаев посадка картофеля может быть административно-наказуемым деянием. О них в разговоре с журналистами рассказал юрист Егор Редин.

Он подчеркнул , что за посадку картофеля могут оштрафовать в случае, если корнеплод выращивают из «нелегальных» семян, а затем продают торговым сетям или гражданам. В таком случае сумма административного взыскания составит не более 500 тысяч рублей.

По словам специалиста, человек, который высаживает картофель для личного пользования, не совершает вообще ничего противозаконного.

Использование «нелегальных» семян будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян, например для продажи какого-то сорта соседям, — цитирует юриста ПРАЙМ.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ходе регулярных проверок специалисты Генпрокуратуры РФ выявили и пресекли немало случаев неоправданного повышения цен на продукты за время пандемии коронавируса.

В сообщении отмечается, что только за первое полугодие 2020 года в России было выявлено более 600 случаев нарушения закона в связи с необоснованным повышением цен на продовольственные товары, прокуроры вынесли более 270 представлений для устранения нарушений.