Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС

Участники дорожного движения могут не подчиняться незаконным требованиям сотрудников полиции. К таким, в частности, относится требование выйти из автомобиля на дороге с интенсивным движением. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.
По словам Ермолаевой, необходимо
Таким образом, если сотрудник полиции остановил автомобиль на шоссе с интенсивным движением, водитель имеет право не выходить из авто.
Если сотрудник ДПС предлагает «дыхнуть в трубочку», водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении, — приводит пример Надежда Ермолаева.
Полностью отказаться от экспертизы нельзя, но провести ее в адекватном месте можно.
Зачастую инспектора ГИБДД требуют проведения досмотра авто. Здесь также существует ряд ограничений. В частности, по словам юриста, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие понятых.
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