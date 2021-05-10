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Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС

02:31, 11 мая 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Участники дорожного движения могут не подчиняться незаконным требованиям сотрудников полиции. К таким, в частности, относится требование выйти из автомобиля на дороге с интенсивным движением. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

По словам Ермолаевой, необходимо понимать нормативные требования, которыми руководствуются работники ГИБДД. Основным приоритетом в этой связи является защита жизни и здоровья граждан.

Таким образом, если сотрудник полиции остановил автомобиль на шоссе с интенсивным движением, водитель имеет право не выходить из авто.

Если сотрудник ДПС предлагает «дыхнуть в трубочку», водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении, — приводит пример Надежда Ермолаева.

Полностью отказаться от экспертизы нельзя, но провести ее в адекватном месте можно.

Зачастую инспектора ГИБДД требуют проведения досмотра авто. Здесь также существует ряд ограничений. В частности, по словам юриста, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие понятых.

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