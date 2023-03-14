Юрист рассказал, что грозит застройщику за ЧП на БКЛ Юрист Хаминский: за ЧП на путях БКЛ застройщика могут оштрафовать на 40 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщика, проводившего бурильные работы над путями Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, могут оштрафовать на 40 тысяч рублей, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Это половина максимальной суммы взыскания, предусмотренной ч.1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Эксперт отметил, что уголовное дело могут переквалифицировать на ст. 293 УК РФ «Халатность».

Без разрешения бурильные работы проводиться не могут. Все, что относится к земле и проникновения в недра, должно оформляться получением ордера-разрешения. Не стоит исключать возможную переквалификацию обвинения на халатность, если выявят ошибки органа, утверждавшего проекты и выдавшего ордер на производство бурильных работ. В данном случае судебный штраф не должен превышать 40 тысяч рублей, то есть половину штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, — рассказал Хаминский.

По его словам, чтобы суд учел гипотетическую вероятность более серьезных последствий произошедшей аварии для метро, например смерть двух и более человек, необходимо доказать наличие умысла на совершение такого преступления.

К самим метростроителям претензии вряд ли могут быть предъявлены. Но если говорить о проектировщиках, то тут нужно установить, в полном ли объеме была представлена в уполномоченный орган проектная документация, исходя из которой в дальнейшем оформлялся ордер на бурение, — подытожил Хаминский.

Юрист не исключил, что проектная документация застройщика могла быть утверждена раньше, чем соответствующие документы метрополитена.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Москвы завел уголовное дело после сбоя в работе БКЛ из-за не согласованных с метрополитеном строительных работ. Частную строительную компанию, проводившую забор земли, обвиняют в нарушении правил безопасности.