Юрист рассказал, какое наказание грозит обвиняемой в теракте Треповой Юрист Воробьев рассказал, что обвиняемой в теракте Треповой грозит до 20 лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова у здания Басманного суда перед избранием меры пресечения

Обвиняемой по статье о теракте Дарье Треповой грозит от 15 до 20 лет колонии в случае, если она пойдет на сделку со следствием, считает юрист Василий Воробьев. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, подозреваемую может ожидать пожизненное лишение свободы, но вероятность такого приговора низкая.

По словам юриста, заявление Треповой о том, что она не знала о взрывчатке в статуэтке и думала, что это прослушивающее устройство, выглядит как попытка избежать уголовной ответственности. Он отметил, что следствие вряд ли примет такую версию.

Следствие вряд ли примет такую версию по одной простой причине: обычно подслушивающее устройство — это либо предметы личного обихода, либо то, что устанавливается на рабочий стол, где человек постоянно находится. Говорить о том, что она могла знать, где будет установлена статуэтка, вряд ли приходится, — уточнил юрист.

Следственный комитет России ранее предъявил обвинение Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, по статье о теракте. В суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. В результате взрыва ранения получили 40 человек.