Юрист рассказал, каких квартир боятся воры

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Воры стараются не связываться с квартирами, явно оборудованными современными средствами защиты. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам Редина, в ситуации с охранными системами речь идёт не только об инженерных средствах типа решёток и рольставней, но и о технических: сигнализации и охранных системах во всех уязвимых местах.

Также, по словам эксперта, воры откажутся взламывать металлическую дверь, оснащённую двумя и более замками разного типа. Кроме того, наверняка защитят от кражи двойные двери и металлические решётки.

Юрист советует заключить договор с ЧОП, установить в квартире сигнализацию и кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Также обезопасить себя от злоумышленников позволит страхование имущества.

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