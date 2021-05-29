Юрист рассказал, каких квартир боятся воры

Воры стараются не связываться с квартирами, явно оборудованными современными средствами защиты. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
По словам Редина, в ситуации с охранными системами
Также, по словам эксперта, воры откажутся взламывать металлическую дверь, оснащённую двумя и более замками разного типа. Кроме того, наверняка защитят от кражи двойные двери и металлические решётки.
Юрист советует заключить договор с ЧОП, установить в квартире сигнализацию и кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Также обезопасить себя от злоумышленников позволит страхование имущества.
Ранее юристы объяснили, когда присвоение забытых вещей становится воровством.