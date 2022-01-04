Юрист рассказал, какие селфи преследуются законом

Фотоснимки, порочащие честь и достоинство или раскрывающие гостайну, преследуются по закону. О случаях, когда человек может быть привлечён к серьёзной ответственности за фотографию, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.

По словам Савельева, государственным служащим, например, нельзя делать фотографии, которые можно расценить, как порочащие честь и достоинство. Подобный контент чреват увольнением и другими санкциями.

Сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера, — объяснил юрист.

Кроме того, независимо от профессионально деятельности, запрещается делать фотографии, которые могут привести к раскрытию данных, охраняемых законов. Подобное творчество грозит уголовным преследованием, предупредил Сергей Савельев.