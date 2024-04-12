Юрист рассказал, как засудить строителей за некачественную работу Юрист Раевский: россияне имеют право засудить строителей за плохую работу

Заказчик имеет право подать в суд на строительную организацию за некачественно выполненные работы, рассказал NEWS.ru юрист Александр Раевский. Он отметил, что самым сложным этапов данной процедуры является сбор доказательств.

Доказательством вины подрядчика могут стать итоги экспертизы, назначенной судом. Эксперты также оценят качество работ и стоимость устранения недостатков, после чего указанную сумму можно будет взыскать с подрядчика. Закон о защите прав потребителей максимально защищает заказчиков в случае нарушения их прав, что и подтверждается судебной практикой, — добавил Раевский.

По его словам, иски заказчиков практически всегда удовлетворяются, если в претензии нет явного злоупотребления правами потребителя. Раевский подчеркнул, что в последнем случае суд может встать на сторону строителей.

Суд может встать на сторону подрядчика, но все, конечно, зависит от обстоятельств дела. Если подрядчик действительно выполнял работы, учел все требования договора и законодательства к качеству выполняемых работ, суд, конечно, встанет на сторону подрядчика. Качество выполняемых работ может быть также подтверждено судебной экспертизой, которая для суда будет являться основным доказательством, — отметил Раевский.

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