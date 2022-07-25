Юрист рассказал, как защитить свои права сдающим жилье посуточно россиянам Юрист Шалоносов рассказал, как защитить свои права сдающим жилье посуточно россиянам

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Владельцам гостевых домов и тем, кто просто решил сдавать посуточно свое жилье, стоит поставить звукоизоляцию и предупредить управляющую компанию, что предприниматели готовы платить за электроэнергию как юридическое лицо, заявил юрист Эдуард Шалоносов в разговоре с «Радио 1». Он отметил, что многие россияне вынуждены преступать закон и платить штрафы из-за невозможности организовывать гостиничный бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей.

В нашей стране суд «социальный». Например, в квартире проживают люди. Они в виде индивидуального предпринимателя не могут организовывать гостиничный бизнес. Желающим сдать квартиру в аренду посуточно остаётся нарушать закон, оспаривать и платить штрафы, — заявил Шалоносов.

Он также посоветовал сдающим жилье посуточно россиянам не размещать рекламу о своих услугах. Юрист также предположил, что задобрить управляющую компанию можно, если самостоятельно отремонтировать подъезд. По словам Шалоносова, в таком случае предпринимателям обычно идут на уступки.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что законопроект о гостевых домах нужно внести в Госдуму в июне, чтобы депутаты смогли его оперативно принять, тогда уже осенью законодательная инициатива вступит в силу. Она напомнила, что законопроект предполагает отсрочку, а значит, вступит в силу только спустя 90 дней после принятия.