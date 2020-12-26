Юрист рассказал, как защитить личные данные при аренде квартиры

https://static.news.ru/photo/6be9e06e-4786-11eb-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При заключении договора аренды квартиры личные данные могут быть использованы неправильно и неправомерно. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов дал советы как обезопасить себя.

По его словам, важно оценить адекватность арендатора или арендодателя перед передачей ему личных данных.

Оцените адекватность поведения, перспективу заключения договора именно с этим партнёром и только после того, как поймете, что будете сотрудничать, предоставляйте свои данные для составления соответствующего договора, — цитирует Миронова агентство «Прайм».

Юрист рассказал, что посредникам, нужно давать минимум информации о себе, если нет уверенности, что они будут участвовать в заключении договора аренды. Если человек обращается через сайт крупных агентств, следует прочесть политику компании по работе с персональными данными. Если такой информации нет в открытом доступе, то лучше найти альтернативу. В противном случае нужно иметь ввиду, что ситуация требует повышенного внимания.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин рассказал о риска поиска съёмного жилья через социальные сети. По его словам, никто не может гарантировать, что размещённые объявления юридически чистые, специализированные ресурсы могут предоставить необходимые документы, например выписку из ЕГРН.