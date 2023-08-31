Юрист рассказал, как заблокировать иностранных спамеров Юрист Русяев: спам из-за границы поможет заблокировать отказ от рассылки

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Заблокировать действующих из-за рубежа спамеров реально, если отказаться от рассылки электронных писем или SMS, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что заблокировать мошенников юзеры могут самостоятельно.

Создайте в смартфоне список запрещенных номеров и добавьте всех спамеров. Операторы связи создали базы телефонов спамеров, куда также добавляют новые номера. Услуга активируется оператором. Самый удобный способ избавиться от спама — установить на смартфон специальное приложение для блокировки, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что от email-спама избавиться проще — достаточно отказаться от рассылки. По его словам, данная функция есть в каждом письме.

Не стоит ждать и жаловаться на спам ближнему кругу — если каждый сделает эти простые действия, то проблема быстро уйдет сама собой благодаря законодательству и работе контролирующих органов, и можно будет жить, не озираясь на бесчисленные бесполезные уведомления, — подытожил Русяев.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева сумела раскрыть телефонного мошенника, звонившего ей с Украины, задав ему вопрос о принадлежности Крыма. В ответ на это мошенник сказал: «Пока ваш, Российской Федерации». И пообещал, что в конечном итоге Украина «вернет его себе».