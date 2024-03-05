Юрист рассказал, как вернуть деньги за авиабилет при отказе от полета Юрист Шалоносов: пассажир имеет право вернуть деньги за билет при задержке рейса

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Задержка авиарейса более чем на два часа является нарушением прав пассажира, который в этом случае может требовать вернуть ему все деньги за билет, рассказал в беседе с ОТР юрист Эдуард Шалоносов. По его словам, аналогичное право имеют и пассажиры, которые передумали лететь, узнав о задержке.

Как пояснил эксперт, если авиакомпания отказывается возвращать деньги из-за задержки, ей придется выплатить еще и неустойку в размере, не превышающем стоимость билета, а также штраф. В случае, если пассажир согласился отправки рейса, авиакомпания заплатит штраф за каждый час, но не больше 50% от стоимости билета. По словам юриста, в некоторых случаях лучше отказаться от авиабилета и вернуть деньги, однако их перечислят не сразу. Для этого нужно написать заявление об отказе от перелета.

Также Шалоносов рассказал, что перевозчик обязан заменить по просьбе пассажира билеты с одного направления на другое, так как деньги клиента остаются в системе авиакомпании. Этот лайфхак может быть полезен для тех, кто спешит на стыковочный рейс и не хочет ждать. При этом, возможно, за новый билет придется доплатить, предупредил эксперт.

Кроме того, по словам юриста, в ряде случаев пассажиру могут возместить до 60% стоимости билета, купленного по невозвратному тарифу, а при некоторых заболеваниях возвращают даже 100% стоимости. Главное в таких ситуациях — как можно быстрее подать заявление об отказе от полета, подчеркнул Шалоносов.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян предположил, что цены на авиабилеты в 2024 году вырастут примерно на 20%. По мнению специалиста, о ценах, которые наблюдались до пандемии коронавирусной инфекции, «можно только мечтать».