Юрист рассказал, как родственники могут лишить квартиры пенсионера

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, как родственники могут оставить пенсионера без квартиры ещё при жизни. Это может произойти в случае замены договора завещания на договор дарения, пишет агентство ПРАЙМ.

Необходимо чётко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на неё никаких прав, — поясняет специалист.

Часто родственники пытаются избежать уплаты налогов и просят пенсионера подписать квартиру в дар. Но в момент подписания договора жильё полностью переходит в их собственность. И в любой момент новый собственник может выгнать пожилого родственника на улицу.

В случае с завещанием заполучить квартиру родным пенсионера можно будет только после его смерти.

Ранее сообщалось, чтобы сэкономить на коммунальных услугах, в квартирах можно установить индивидуальные счётчики или перейти на более сложные тарифные планы.