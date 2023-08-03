Юрист рассказал, как оформить бронь от мобилизации Юрист Латынин посоветовал оформлять бронь от мобилизации заранее

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Оформлять бронь после начала мобилизации может оказаться поздно, поэтому лучше озаботиться данным вопросом заранее, посоветовал юрист Александр Латынин. Комментируя ситуацию НСН, он уточнил, что человек должен быть включен в официальные списки на момент принятия решения о проведении в стране мобилизации. По его словам, отменить решение военного комиссариата через суд не получится.

В данном случае решение отменено быть не может, поскольку на момент принятия решения не было сведений о брони гражданина. Работодатель обязан не только в период мобилизации оформлять бронь на своих сотрудников, а еще тогда, когда она не началась, — пояснил юрист.

По словам Латынина, он за свою практику сталкивался с ситуациями, когда решения призывных комиссий были отменены, но в этот момент списки по брони уже находились в военном комиссариате. Юрист подчеркнул, что бронь за гражданином сохраняется на период его работы в компании на указанной должности.

До этого суд признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью. Апелляционная комиссия Сургутского городского суда вынесла такое решение по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», который имел бронь и неврологическое заболевание. Несмотря на это ему присвоили категорию годности «А» и мобилизовали.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации. Законопроект также касается призыва в военное время.