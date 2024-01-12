Юрист рассказал, как можно потерять льготы и субсидии Юрист Соловьев: можно лишиться субсидии на ЖКХ, если не платить вовремя

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Гражданин может лишиться субсидии на оплату ЖКХ, которую назначают тем, у кого на это уходит значительная часть доходов, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, достаточно не оплачивать ЖКУ в течение двух месяцев, не гасить задолженность за последние три года и не подтверждать право вовремя.

Некоторые льготы можно потерять, если вовремя не подтвердить статус. Например, право на бесплатную парковку для многодетных нужно подтверждать каждые три года, пояснил юрист.

Иначе льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею освобождения многодетных семей, проживающих на Дальнем Востоке, от уплаты налога на единственное жилье. Глава государства заверил, что правительство России проработает данный вопрос, поскольку бюджетная система страны чувствует себя уверенно и спокойно, развивается, «такая возможность есть». Потери федерального бюджета в результате отмены налога на жилье для дальневосточных семей не будут ощутимыми, заключил глава государства.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами. Документ разработан для поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.