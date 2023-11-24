Юрист рассказал, как мошенники атакуют детей Юрист Соловьев: мошенники все чаще атакуют детей из-за их доверчивости

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники стали все чаще выбирать детей в качестве жертвы своих замыслов, рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, злоумышленники играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения, а также жажде поощрения и признания.

Соловьев отметил, что наиболее распространенной стратегией аферистов является сообщение от имени популярного блогера о призе. Они уверяют, что для получения подарка требуется предоставить данные карты самого ребенка или родителя. Именно эти данные и есть цель мошенников.

В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, — рассказал юрист.

По мнению Соловьева, другими популярными схемами с «легким заработком» для детей являются предложения о просмотре за деньги роликов или участие в голосовании. Для «оформления» на данную работу, аферисты также просят данные банковской карты, а получив еще и СМС с кодом входа, списывают с нее все средства. Из той же серии мошенничество на онлайн-играх. Там, где за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, также запрашиваются данные карты, предупредил Соловьев.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который взламывал чужие личные кабинеты на маркетплейсе Ozon и заказывал товары для себя. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. 20-летний подозреваемый находил номера телефонов жертв в интернете, звонил им и путем обмана просил сообщить СМС-код для входа в аккаунт на торговой площадке.