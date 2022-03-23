Юрист рассказал, имеет ли смысл коллективный иск в адрес Netflix

8 марта, несмотря на успех в России, американская стриминговая платформа Netflix приостановила свою деятельность на территории страны из-за ситуации на Украине. Двумя неделями позже появилась информация, что в адрес сервиса готовится коллективный иск от российских пользователей. Юрист Юрий Капштык в интервью изданию «Слово и Дело» отметил, что при построении защитной позиции платформа будет ссылаться на свои условия пользования, а они являются добровольными, поэтому идея вряд ли увенчается успехом.

Чаще всего на таких сервисах имеется пункт, что администрация сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия и перечень услуг, предоставляемых самим сервисом. Фактически получается, что человек добровольно согласился на то, что администрация может существенно изменить условия, — подчеркивает юрист.

Капштык добавил, что на данный момент речи о полном прекращении работы Netflix пока не идёт и окончательного решения ещё никто не принял. С другой стороны, очевидно, что стриминговая платформа не является базовой потребностью человека, заключил эксперт.

Ранее днём стало известно, что приложение Netflix стало недоступно российским пользователям в Google Play и App Store. Оно больше не отображается при вводе названия сервиса в поисковой строке на обеих платформах.