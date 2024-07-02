Юрист рассказал, что значит признание Невзоровых экстремистами Юрист Русяев: признание Невзоровых экстремистами станет важным прецедентом

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Александр Невзоров

Решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга о признании Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жены Лидии экстремистским объединением и конфискации их имущества знаменует собой новый этап в развитии российского антиэкстремистского законодательства, заявил в беседе с NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. Однако продать их конфискованный дом будет сложно, отмечает эксперт.

В перспективе это решение может стать правовым прецедентом для аналогичных дел, что потенциально расширит практику применения антиэкстремистского законодательства в отношении семейных и иных малых социальных групп, — подчеркнул эксперт.

По словам Русяева, новое судебное решение следует рассматривать в контексте предшествующего уголовного преследования Невзорова, заочно приговоренного к лишению свободы за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Это указывает на тенденцию к ужесточению мер в отношении обвиняемых в экстремистской деятельности. Однако при этом конфискованное имущество Невзоровых может стать настоящей головной болью для государственных органов, которые должны будут заниматься его продажей.

Представьте себе: готический пентхаус с черепами, рыцарскими доспехами и прочими эксцентричными предметами интерьера. Продать такую недвижимость будет непросто — не каждый захочет жить в квартире, оформленной как склеп вампира. Возможно, придется проводить серьезный ремонт, чтобы придать жилью товарный вид, — пояснил Русяев.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга ранее признал журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением. Имущество супругов будет обращено в доход государства. Иски касаются двух земельных участков в Лисьем Носу. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.